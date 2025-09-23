Le Tokyo Game Show approche, mais les développeurs japonais ne partagent pas cet esprit festif. Les ventes de jeux étant faibles, les investissements et l'emploi sont faibles. La Switch 2 n'a pas apporté le coup de pouce attendu aux développeurs extérieurs. Ils se plaignent des cartes de jeu.
En effet, selon un développeur anonyme, Nintendo ne propose que deux options pour les cartouches de jeu sur la Switch 2 !
« Il s'agit de cartes de 64 Go (les plus grandes et les plus chères) ou de cartes clef de jeu, ou Game-Key Card, abordables mais peu populaires auprès des joueurs. »
Source : https://www.neogaf.com/threads/bloomberg-switch-2-hasnt-provided-expected-boost-to-outside-developers-they-complain-game-key-cards.1688392/
