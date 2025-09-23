Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Bravely Default HD Remaster
1
[Switch 2] Les développeurs japonais se plaignent des game-key cards
Le Tokyo Game Show approche, mais les développeurs japonais ne partagent pas cet esprit festif. Les ventes de jeux étant faibles, les investissements et l'emploi sont faibles. La Switch 2 n'a pas apporté le coup de pouce attendu aux développeurs extérieurs. Ils se plaignent des cartes de jeu.



En effet, selon un développeur anonyme, Nintendo ne propose que deux options pour les cartouches de jeu sur la Switch 2 !



« Il s'agit de cartes de 64 Go (les plus grandes et les plus chères) ou de cartes clef de jeu, ou Game-Key Card, abordables mais peu populaires auprès des joueurs. »

Source : https://www.neogaf.com/threads/bloomberg-switch-2-hasnt-provided-expected-boost-to-outside-developers-they-complain-game-key-cards.1688392/
    posted the 09/23/2025 at 08:24 PM by link49
    comments (5)
    judebox posted the 09/23/2025 at 08:25 PM
    Euh… On le savait non?
    masharu posted the 09/23/2025 at 08:28 PM
    judebox Oui on le savait déjà.
    ganon29 posted the 09/23/2025 at 08:33 PM
    C'est parce que seule la 64go peut atteindre une vitesse de lecture suffisante ?
    saram posted the 09/23/2025 at 08:33 PM
    En gros ça veut dire qu’on aura pas d’autres alternatives dans le futur.
    link49 posted the 09/23/2025 at 08:40 PM
    J'ai trouvé plus de détails, j'ai donc complété l'article.
