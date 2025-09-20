accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49
> blog
[Rumeur] Metroid Prime 4 : Nintendo devrait en écouler entre 4.5 et 5 millions
Selon Kiwi Talkz, le développement de Metroid Prime 4 coûterait environ 100 millions de dollars. Il faut que le jeu se vende entre 4,5 et 5 millions de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité.
Metroid Prime 4 pourrait donc être le projet le plus cher de Nintendo si le budget de 100 millions de dollars divulgué est exact.
En même temps, vu le temps de développement
Source :
https://www.resetera.com/threads/kiwi-talkz-metroid-prime-4-is-costing-about-100-million-to-make-this-game-needs-to-sell-between-4-5-5-million-to-break-even.1302066/
tags :
1
Like
Who likes this ?
ducknsexe
posted the 09/20/2025 at 06:20 PM by link49
link49
comments (
21
)
wickette
posted
the 09/20/2025 at 06:26 PM
J'y crois pas une seconde, 100M ce serait plus que ghost of yotei
En tout cas le dernier trailer ne crie pas "je coute 100M et ça se voit" mais on va espérer un grand jeu ambitieux !
nicolasgourry
posted
the 09/20/2025 at 06:33 PM
wickette
Ils sont repartie de zéro, donc il parle peut-être du coût total.
https://www.youtube.com/watch?v=q4lP-oVyf9U
losz
posted
the 09/20/2025 at 06:33 PM
Il a mis un 0 en trop je pense.
ducknsexe
posted
the 09/20/2025 at 06:35 PM
Et les fans de metroid ainsi que les fans de nintendo répondront present le 4 décembre pour ce futur jeu cultissime
Les 100M sont passé sur la moto de samus pour detruire les hâters ( les pirates de l espace )
osiris67
posted
the 09/20/2025 at 06:39 PM
J dirais entre 20 et 40 millions moi
cyr
posted
the 09/20/2025 at 06:40 PM
Si il coûte 100 million, je pense que retro studio va se retrouver en vente....
Après il y a eu un reboot. Mais dans les faits ça reste un extrapolation .
Par contre, il a etais vendu a combien metroid prime 3?
Car vu le chiffre avancé, ça me semble très très compliqué.
altendorf
posted
the 09/20/2025 at 06:51 PM
En quoi une pseudo estimation est une rumeur maintenant
De plus, le titre est mal adapté.
pharrell
posted
the 09/20/2025 at 06:58 PM
Effectivement ça ne peut être rien d’autre qu’une rumeur… impossible de prévoir avec certitude les ventes.
100 millions ça serait pas non plus si choquant que ça… plus le projet s’étale dans le temps plus la facture s’allonge!
Même si ça se ressent pas sur le résultat final, un jeu qui a eu presque 10 ans de développement, 100 millions c’est pas si choquant.
mercure7
posted
the 09/20/2025 at 07:03 PM
"Google Trad' gone wrong"
micheljackson
posted
the 09/20/2025 at 07:06 PM
Bof, j'aurais préféré un épisode 2D comme Dread.
maisnon
posted
the 09/20/2025 at 07:21 PM
Ils en écouleraient plus si ils enlevaient le 4 du titre.
D'ailleurs ils auraient jamais du mettre un 2 à Echoes ou un 3 à Corruption.
nyseko
posted
the 09/20/2025 at 07:22 PM
7 ans, 150 développeurs, à $5k (charges comprises) par mois, on est est déjà à 63 millions.
Avec le budget publicitaire, c'est effectivement une somme possible.
e3ologue
posted
the 09/20/2025 at 07:30 PM
4 à 5M, ça parait chaud, le remastered n'a pas soulevé les foules, la promo du 4 est catastrophique, et une sortie en décembre te coupe des achats de Thanksgiving qui représentent les 3/4 des achats de Noël.
Après pour le budget c'est toujours difficile à estimer. Perso ça me butera toujours quand j'ai découvert que Crash1 avait couté 1M.
myki
posted
the 09/20/2025 at 07:35 PM
faut se rappeler aussi que des studios comme retros ou monolith chez Nintendo font du soutiens sur les gros vendeurs chez Nintendo, ce qui les
aident d'une certaines manières a trouver un equilibre financiers qu'il ont sur Nintendo au global.
Ce que je veux dire par la c'est qu'ils ne sont (je pense) pas inquièter par des fermetures ou des reventes comme j'ai pu lire plus haut, apres qu'on leur confie encore ce genre de jeux si ca devais a moitié capoter dans les chiffres, c'est encore autre chose.
zoske
posted
the 09/20/2025 at 07:35 PM
Il compte les reboots je pense avec un tel budget.
Après, ils vont les vendre sans difficulté, je pense. Sinon ils se font déjà des bowwwls en gold sur les Zedla et Mario Kart 8...
Pas de soucis pour eux
syoshu
posted
the 09/20/2025 at 07:35 PM
Vous êtes tous expert en coût de développement de jeux video AAA ???
newtechnix
posted
the 09/20/2025 at 07:46 PM
Je pense qu'il faut aussi regarder le score de Dread.
après on peut pas dire que la com de Nintendo est incroyablement bien gérée....et en plus même pas de collector
tripy73
posted
the 09/20/2025 at 07:56 PM
nyseko
: tu peux pas faire ce genre de calcul, le salaire n'est pas le même selon le niveau et le poste occupé par un dév, sans oublié qu'il y a aussi le coût des dév externes ainsi que la localisation, motion capture, etc.
ouroboros4
posted
the 09/20/2025 at 08:10 PM
100 millions c'est une blague?
mooplol
posted
the 09/20/2025 at 08:45 PM
Quand on voit le budget de concord ????????????
Peu probable mais ça reste possible dans le milieu
osiris67
posted
the 09/20/2025 at 09:21 PM
100 million pour realiser la meilleure modélisation du sable de l'histoire de Nintendo.
En tout cas le dernier trailer ne crie pas "je coute 100M et ça se voit" mais on va espérer un grand jeu ambitieux !
https://www.youtube.com/watch?v=q4lP-oVyf9U
Les 100M sont passé sur la moto de samus pour detruire les hâters ( les pirates de l espace )
Après il y a eu un reboot. Mais dans les faits ça reste un extrapolation .
Par contre, il a etais vendu a combien metroid prime 3?
Car vu le chiffre avancé, ça me semble très très compliqué.
100 millions ça serait pas non plus si choquant que ça… plus le projet s’étale dans le temps plus la facture s’allonge!
Même si ça se ressent pas sur le résultat final, un jeu qui a eu presque 10 ans de développement, 100 millions c’est pas si choquant.
D'ailleurs ils auraient jamais du mettre un 2 à Echoes ou un 3 à Corruption.
Avec le budget publicitaire, c'est effectivement une somme possible.
Après pour le budget c'est toujours difficile à estimer. Perso ça me butera toujours quand j'ai découvert que Crash1 avait couté 1M.
aident d'une certaines manières a trouver un equilibre financiers qu'il ont sur Nintendo au global.
Ce que je veux dire par la c'est qu'ils ne sont (je pense) pas inquièter par des fermetures ou des reventes comme j'ai pu lire plus haut, apres qu'on leur confie encore ce genre de jeux si ca devais a moitié capoter dans les chiffres, c'est encore autre chose.
Après, ils vont les vendre sans difficulté, je pense. Sinon ils se font déjà des bowwwls en gold sur les Zedla et Mario Kart 8...
Pas de soucis pour eux
après on peut pas dire que la com de Nintendo est incroyablement bien gérée....et en plus même pas de collector
Peu probable mais ça reste possible dans le milieu