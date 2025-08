Earthion, le nouveau jeu de Yuzo Koshiro prévu à la base uniquement sur Megadrive, puis annoncé aussi sur machines modernes, est finalement sorti en premier lieu sur PC via Steam en fin de semaine dernière.Malheureusement le bonhomme n'a pas anticipé que sortir un jeu sur Steam équivaut a se faire rapidement pirater et il n'a pas non plus anticipé que les hackers pourraient extraire la rom Megadrive de la version PC, donnant ainsi la possibilité d'y jouer gratuitement sur émulateur, voir mieux sur une vrai Megadrive via Everdrive.Suite à ce hack, Yuzo Koshiro a demandé de soutenir Earthion car son studio et son prochain projet dépendra des ventes de ce jeu.On rappelle que la version PC est sorti sur Steam pour 17,99 euros (95% d'avis positifs), que les versions physiques sur consoles sont pour l'heure dispo qu'en précommandes en import US (jusqu’à la fin de semaine via Limited Run Games) et en JAP (via SuperDeluxe Games).La version Megadrive sur cartouche sortira en 2026.