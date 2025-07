Guillaume Broche, François Meurisse, Tom Guillermin de Sandfall et Alexis Garavaryan de Kepler, créateurs d'EXPEDITION 33, ont visité les bureaux de Square Enix pour un échange de visions et d'idées riches et créatifs.A voir si cela aura un impact sur le prochain Final Fantasy, ou sur la suite, si suite il y a, de Clair Obscur : Expedition 33.Ou pas du tout...Source : https://www.neogaf.com/threads/clair-obscur-developers-visit-square-enix-office-for-exchange-of-ideas.1686646/