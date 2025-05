PresseCitron

A Londres, un supermarché Aldi fait payer l’entrée plus de onze euros.Pour y entrer, il faut d’abord verser une avance de 10 livres, soit 11,73 euros. Si vous consommez, le montant est déduit de vos achats. Si vous repartez les mains vides, il est remboursé. À condition d’avoir un smartphone, une application installée, un compte relié, et un minimum de confiance dans le système.Un supermarché est censé être un espace ouvert à tous, accessible sans conditions : on y vient parfois pour jeter un coup d’œil, comparer et parfois repartir sans rien. Le nouveau modèle testé par Aldi est un frein total à cette liberté. Désormais, il faut payer avant même de penser à acheter.PS : Il manquerai plus que ça devienne une nouvelle tendance...