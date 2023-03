Le trailer de The Little Mermaid est maintenant disponible !!

Sous la mer, Ariel, une jeune sirène et fille du roi Triton, rêve de devenir une humaine. Un soir après une dispute avec son père, elle s'enfuit loin du palais. C'est alors qu'une énorme tempête éclate en mer et c'est là qu'elle sauve de la noyade : le jeune et beau Prince Éric, dont elle tombe éperdument amoureuse. Afin de pouvoir retrouver la personne qu'elle aime, la sorcière des océans, Ursula, lui propose de lui donner sa voix en échange de jambes humaines.

posted the 03/13/2023 at 05:53 AM by leblogdeshacka