Silo est l’histoire des 10 000 dernières personnes sur terre, leur maison située à des kilomètres de profondeur les protégeant du monde toxique et mortel qui les entoure. Cependant, personne ne sait quand ou pourquoi le silo a été construit et tous ceux qui tentent de le découvrir s’exposent à des conséquences fatales. Rebecca Ferguson incarne Juliette, une ingénieure, qui cherche des réponses sur le meurtre d’un être cher et tombe sur un mystère bien plus profond qu’elle n’aurait pu l’imaginer, l’amenant à découvrir que si les mensonges ne vous tuent pas, la vérité le fera.

La série Silo se dévoile avec un trailer, outre Rebecca Ferguson, le casting de la série comprend Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones et Tim Robbins.Silo sur Apple TV+ aura le droit à 10 épisodes. La série fera ses débuts le 5 mai prochain sur la plateforme de streaming. Il y aura deux épisodes à cette date, suivi d’un nouvel épisode chaque vendredi.