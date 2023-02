Le jeu Zelda Tears of the Kingdom aura droit à une édition collector, avec quelques goodies à l'intérieur. Une nouvelle figurine Amiibo sera de la partie aussi.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un Steelbook-Un poster métallique-Un recueil d'illustrations-Un set de 4 pin'sLe tout dans une belle boîte collector.Le jeu sera disponible le 12 mai 2023, en exclusivité sur Switch.

posted the 02/08/2023 at 10:47 PM by leblogdeshacka