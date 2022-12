Square-Enix vient de dévoiler le prix du collector de Final Fantasy XVI et ça va piquer.Mais avant de dévoiler le prix, que retrouvons-nous dans cette édition collector, fort onéreuse.À l'intérieur nous retrouverons :Le jeu FINAL FANTASY XVIUne Statue Premium - Phénix vs IfritUn ensemble de pin's métalliques - PrimordiauxUn Steelbook inédit Clive RosfieldUne carte du monde de Valisthéa en tissuDes objet dans le jeu de la Collector's Edition・Épée sanguine (arme du jeu)Avec des bonus de précommande sur la boutique de Square-Enix.Le prix de cette édition est de 350€, Outch!!Le jeu sera disponible dès le 22 Juin en exclusivité sur PlayStation 5.

Like

Who likes this ?

posted the 12/12/2022 at 06:36 PM by leblogdeshacka