Le jeu God of War Ragnarök, s'offre un carnet de développeurs, après sa monstrueuse sortie (le jeu se vend comme des petits pains). Attention, cette vidéo contient des spoilers.Nous retrouvons Christopher Judge, alias Teal'c vieux de la vieille dans la série Stargate, qui revient sur la manière de doubler Kratos. Pas mal, de bonnes choses dans cette vidéo.

posted the 11/15/2022 at 11:02 PM by leblogdeshacka