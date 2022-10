Cette statue HQS de Gohan vs Buu met en scène Mystic Gohan arrivant sur Terre pour affronter Super Boo dans l’épisode « Bû écrasé!! La miraculeuse puissance de Gohan », étant le seul à pouvoir sauver les siens et la planète ! Déterminé à stopper net son impitoyable adversaire dans sa folie destructrice et meurtrière, il apparait ici sous sa forme ultra puissante d’Ultimate Gohan, acquise après que le Vieux Kaïô Shin lui ait permis de réveiller son pouvoir caché, comme le montre l’aura blanche en résine transparente l’entourant. Après avoir anéanti ses créateurs, Super Boo se délecte à l’idée de radier la terre et toute forme de vie de l’univers et ne laissera rien ni personne entraver sa réjouissante mission de totale destruction. Cette forme plus impressionnante et musculeuse de Majin Boo est le résultat d’Evil Boo ayant dévoré Good Boo sous forme de chocolat. Devenu beaucoup plus puissant avec une capacité mentale accrue, le génie insatiable est pris d’un accès de colère extrêmement dangereux, possédant même le pouvoir de déchirer les murs dimensionnels.

Ayant des objectifs contraires, le sauveur obstiné étant prêt à tout pour protéger et le génie démoniaque ne reculant face à rien pour absolument tout exterminer, ils vont s’affronter dans un combat sans merci. Le phénoménal antagoniste donnant du fil à retordre au Guerrier Ultime, il utilise une attaque prenant de surprise son adversaire pour lui faire littéralement mordre la poussière. Après l’avoir projeté violemment dans les airs comme le prouvent le sable se soulevant du sol et les nuages en résine transparente qu’il traverse, Super Gohan se propulse à son tour dans le ciel, précédé d’effets de vitesse. Attendant à point nommé sa rencontre dans les cieux avec le démon rose désorienté, Mystic Gohan, l’air résolu, lui assène le coup fatal avec un revers du poing brutal le condamnant à s’écraser à la vitesse de la lumière contre le sol désertique, comme l’indiquent les effets transparents piégeant ses bras ou encore son expression de choc et de douleur… De quoi réfléchir à deux fois avant de tenter d’annihiler toute une galaxie !

Bon Tsume vient de dévoiler leurs nouvelle figurine Dragon Ball Z et ça bute grave. Par contre, je ne suis pas trop fan de Tsume, donc, ça ne viendra pas à la maison. Je trouve leurs prix un peu haut.Direction artistique, concept et peinture : l'équipe TsumeSi vous la voulez, compter 1000€.