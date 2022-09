Assassin’s Creed « Codename RED », qui sortira après Assassin’s Creed Mirage, sera le prochain titre phare de la franchise et incarnera l’avenir du RPG en monde ouvert dans la licence Assassin’s Creed. Il est développé par Ubisoft Québec, le studio à l’origine d’Assassin’s Creed Odyssey et Jonathan Dumont en est le Creative Director. Dans Assassin’s Creed « Codename RED » les joueurs pourront découvrir une période historique très attendue par les fans : le Japon féodal, en incarnant un véritable shinobi.



· Assassin's Creed « Codename HEXE » sortira après Assassin’s Creed « Codename RED ». Il est développé par Ubisoft Montréal, berceau de la franchise Assassin’s Creed. Clint Hocking en est le Creative Director.



· Assassin’s Creed « Codename INFINITY » connectera les projets et les joueurs grâce à différents types d'expériences incluant les jeux Assassin's Creed déjà sortis et les prochains jeux : Assassin's Creed « Codename RED » et Assassin's Creed « Codename HEXE ». Dans le cadre d'INFINITY, Ubisoft envisage également de reproposer une expérience multijoueur standalone dans l’univers d’Assassin's Creed.



· Assassin's Creed « Codename JADE » est un jeu mobile AAA d'action-aventure RPG et free-to-play qui se déroulera dans la Chine antique. Les joueurs pourront créer leur propre personnage et découvrir l'histoire des premiers Assassins de Chine.



· La série live-action Assassin's Creed développée par Ubisoft Film & Television et Netflix sera une adaptation épique, mêlant les genres de la franchise. Mais la collaboration ne s'arrête pas là puisqu’Ubisoft travaille également avec Netflix pour développer un jeu Assassin's Creed exclusivement disponible sur sa plateforme.

« En célébrant le 15ème anniversaire de la franchise, nous voulions non seulement honorer nos joueurs et les personnes à l’origine de la marque mais aussi partager avec nos fans nos ambitions pour l'avenir d'Assassin's Creed. Nous souhaitons développer l'univers et continuer de leur offrir des expériences immersives et captivantes. Nous avons d'innombrables récits à raconter et nous voulons que l'Histoire soit le terrain de jeu de tous », déclare Marc-Alexis Côté, Executive Producer d'Assassin's Creed.

« Pour le 15ème anniversaire de la franchise, nous avions à cœur d’offrir quelque chose de spécial aux joueurs et à notre communauté » déclare Stéphane Boudon, Senior Content Director d'Assassin's Creed Mirage. « Nous souhaitons proposer aux joueurs une version modernisée de l'expérience de jeu emblématique d'Assassin's Creed ainsi qu'une plongée au cœur des rituels et des principes de « Ceux que l’on ne voit pas », ce qui, nous en sommes convaincus, devrait enthousiasmer nos fans de longue date comme les nouveaux ».

L'avenir de la série Assassin's Creed s'annonce plutôt sous les meilleurs auspices, avec pas mal de projets que l'on attendait depuis des années, avec notamment une AC au Japon Féodal.