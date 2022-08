En 1719, dans une tribu de Comanches, la jeune Naru veut à tout prix devenir une guerrière. Mais les traditions ancestrales de son peuple l'en empêchent. La jeune femme est malgré tout très proche de son jeune frère, Taabe, qui est amené un jour à diriger la tribu. Naru se sent aussi forte qu'un homme et va pouvoir le prouver quand un grand danger, le Predator, menace la tribu

Notes de la presse :



Empire : 80/100

The Hollywood Reporter : 70/100

Variety : 60/100

The Wrap : 94/100

Total Film : 80/100

IGN Movies : 80/100

Independent (UK) : 80/100

IndieWire : 75/100

The Telegraph : 80/100

Collider : 91/100



Petit rappel pour vous dire que le film Prey est disponible sur Disney+ depuis aujourd'hui (maintenant hier).Perso, j'ai passé un bon moment, le film nous propose des paysages sublimes, une héroïne qui crédible avec son fidèle compagnon et un Predator qui ..... J'arrête avant de spoil.