Tremblement de terre chez DC, la nouvelle direction mené par David Zaslav à décidé d'annuler purement et simplement la sortie du film Batgirl au cinéma, mais aussi sur leurs plateforme de streaming, HBOMAX.Le film aurait vu revenir le Batman de Michael Keaton, mais aussi pour la première fois au cinéma, le méchant Firefly.Pour rappel, le film à coûté la modique somme de 90 millions.C'était surtout le grand retour de Brendon Fraser dans le rôle du méchant.L'ancienne direction, voulait 6 films par an, avec 2 films sur HBOMAX. La nouvelle, veut uniquement des films avec des sorties cinéma, avec des personnages fort.

