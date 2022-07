Un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes.

Le nouveau film Donjons & Dragons : l'Honneur des Voleurs des réalisateurs John Francis Daley et Jonathan Goldstein se dévoile avec une affiche et un trailer.Au casting, nous retrouverons Hugh Grant dans le rôle de Forge Fletcher, le méchant principal, René Jean-Page, Michelle Rodríguez, Chris Pine, Justice Smith et Sophia Lillis.Le film sortira en salle, le 31 Mars 2023.