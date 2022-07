La liste des trophées pour le jeu Stray, est maintenant disponible et avec elle, nous découvrons que le jeu pourras se finir en deux petites heures seulement en mode Speed Run.Débloquer tous les trophées.Miauler 100 fois.Sauter 500 fois.Dormir plus d'une heure.Faire un dunk dans le panier.Finir la première poursuite contre les Zurks sans se faire prendre.Mourir 9 fois.Faire du scratch avec le vinyle dans le club.Sortir des égouts sans tuer de Zurk.Terminer le jeu en moins de 2 heures.Tomber dans la ville.Rencontrer B-12.Demander à B-12 de traduire un robot.Atteindre le centre-ville.Aller en prison.Terminer le jeu et ouvrir la ville.Apporter toutes les partitions à Morusque.Glisser la tête dans le sac en papier.Essayer de jouer au mahjong avec les robots.Se frotter à 5 robots.Collecter tous les souvenirs de B-12.Zapper sur toutes les chaînes TV.Collecter tous les badges.Gratter dans chaque chapitre.Le jeu sera disponible dès le 19 Juillet dans le PS+ Extra et PS+ Premium ou à 29.99€.La version boîte sera disponible ultérieurement.