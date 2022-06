Le film d'horreur qu'il ne faudra pas louper, pour cette rentrée 2022 sera sans aucun doute "Smiley" du réalisateur Parker Finn.Avec au casting, Sosie Bacon (la fille de Kevin Bacon), Jessie T. Usher (The Boys), Kyle Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stasey, Kal Penn et Rob Morgan.Le film sortira au cinéma le 28 septembre prochain.

Depuis un incident traumatisant survenu dans son cabinet et impliquant l’une de ses patientes, Rose est hantée par un sourire maléfique, qu’elle est la seule à voir. Pour tenter de survivre, elle va devoir se confronter à son passé.

posted the 06/25/2022 at 11:57 PM by leblogdeshacka