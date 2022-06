Le film Prey, prequelle des films Predator se dévoile avec une affiche et un trailer. Le film à eu pour nom de code, Skull, avant de devenir Prey. À la réalisation, nous retrouvons Dan Trachtenberg, a qui l'on doit déjà 10 Cloverfield L'âne, mais aussi un épisode de la série Black Mirror.Le film sera disponible sur Disney+ chez nous.

En 1719, dans une tribu de Comanches, bien avant l'arrivée des Européens, la jeune Naru veut à tout prix devenir une guerrière. Mais les traditions ancestrales de son peuple l'en empêchent. La jeune femme est malgré tout très proche de son jeune frère, Taabe, qui est amené un jour à diriger la tribu. Naru se sent aussi forte qu'un homme et va pouvoir le prouver quand un grand danger, le Predator, menace la tribu

