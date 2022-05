Je déteste les affiches photoshopées, bordel c'est d'une laideur sans nom.

Après avoir appris qu'elle était condamnée par la maladie, une jeune femme opte pour une procédure de clonage afin que ses proches ne soient pas dévastés par sa mort. Miraculeusement, elle parvient à se rétablir. Ses tentatives de faire disparaître son clone échouent. Il ne peut en rester qu'une des deux, un duel a lieu alors entre les deux femmes...

Le nouveau film de Karen Gillian se dévoile avec un trailer et une affiche. Inutile de vous dire, que j'aime particulièrement cette actrice depuis que je l'ai vu dans la série Doctor Who, il y a presque 10ans.Au casting nous retrouvons, Karen Gillian, mais également Aaron Paul et Jesse Eisenberg.Le film est sorti le 12 mars 2022 aux US, pour le moment, pas de date pour la France.