Les aventures de l'avocate Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, qui hérite de ses pouvoirs et devient Miss Hulk (She-Hulk en VO) à la suite d'une transfusion sanguine destinée à la sauver après qu'elle se soit faite tirer dessus.

Décidément, Disney lâche pas mal de choses en ce moment, après Only Murders in the Building, voici venir une affiche avec un trailer pour la série She-Hulk: Attorney at Law à venir sur Disney+.Au casting, nous retrouverons, Tatiana Maslany, dans le rôle de Jennifer Walters/She-Hulk, Mark Ruffalo, dans le rôle de Bruce Banner/HulkTim Roth, dans le rôle d'Emil Blonsky/Abomination, Ginger Gonzaga, dans le rôle de la meilleure amie de Jennifer, Renée Elise Goldsberry, dans lerôle d'Amelia,Jameela Jamil, dans le rôle de Titania, une rivale de She-Hulk et enfin William Hurt , dans le rôle du Secrétaire d'état Ross/Red Hulk1.Mais ce n'est pas tout, la date de sortie est elle aussi dévoilé et il faudra attendre le 17 Août pour pouvoir voir cette nouvelle série Marvel.