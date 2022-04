Netflix va interdire le partage gratuit des comptes, cette pratique qui consiste à permettre à quelqu'un hors du foyer de créer un profil sur le compte d'un proche, et d'en bénéficier chez lui, gratuitement. L'impact de cette décision est énorme : le partage des comptes est une pratique très répandue, voire généralisée, puisque le streamer indique qu'elle permet à plus de 100 millions de foyers dans le monde de ne pas payer pour l'accès à la plateforme. Etant donné que Netflix revendique 221,6 millions d'abonnés dans le monde, le partage de compte concerne 31% des foyers qui utilisent Netflix !

posted the 04/20/2022 at 10:48 AM by leblogdeshacka