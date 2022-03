C'est un trouble de la communication qui peut se manifester dans l'expression et/ou la compréhension orale ou écrite. Le langage oral, la lecture, l'écriture et les gestes peuvent être perturbés.

"Aux incroyables supporters de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager que notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d'aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives", indique le communiqué. "En conséquence et avec beaucoup de considération, Bruce s'éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui." "C'est une période vraiment difficile pour notre famille et nous apprécions beaucoup votre amour, votre compassion et votre soutien continus", poursuit le communiqué. «Nous traversons cela en tant qu'unité familiale forte et nous voulions faire venir ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous le faites pour lui.

Comme Bruce le dit toujours, "Live it up" et ensemble, nous prévoyons de faire exactement cela.

Le célèbre acteur Bruce Willis, que l'on connaît tous, pour l'excellent Die Hard et ses suites, mais aussi Sixième Sens, Incassable, Le cinquième élément, Pulp Fiction, Armageddon, La mort vous va si bien ou bien encore les somptueux Anti-Life, Survivre et j'en oublie, annonce prendre sa retraite dû à un diagnostic d'aphasie.C'est sur l'Instagram de sa fille Rumer Willis que l'on apprend la nouvelle.Il faut avouer, que Bruce Willis était un peu l'ombre de lui même ces derniers temps, il n'avait plus la même envie de jouer. On ne va pas se le cacher, l'appât du gain était plus fort qu'une bonne performance comme au début de sa carrière.Pour finir, je dirais juste "Yippee-ki-yay, pauvre con" ou dans sa version originale Yippee-ki-yay, motherf*cker.