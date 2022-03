Sam Wing est un jeune garçon plutôt naïf âgé de 10 ans vivant à Shanghai dans les années 1920. Il va faire la rencontre d'un Mogwai nommé Gizmo. Il fait également la connaissance d'Elle, une adolescente voleuse vivant dans les rues. Les trois amis vont ensuite entreprendre un voyage périlleux à travers la campagne chinoise pour rendre Gizmo à sa famille. Ils vont croiser et parfois affronter divers monstres colorés et des esprits du folklore chinois. Ils sont par ailleurs poursuivis par un riche industriel avide de pouvoir et son armée sans cesse grandissante de méchants Gremlins.

Une première image vient d'être dévoilée, pour la série Gremlins: Secrets of the Mogwai et ça fait mal de voir le petit Gizmo, dans un tel état. Ça va être dur de passe, après le film de Joe Dante, qui date de 1984.La série est produite par WB Animation et Amblin TV, elle se compose de 10 épisodes, avec un casting cinq étoiles, Ming-Na Wen, dans le rôle de Fong Wing, la mère de Sam, BD Wong, dans le rôle de son mari Hon. Nous retrouvons aussi, James Hong, qui jouera le rôle du grand-père, et Matthew Rhys, incarnera le méchant Riley Greene, "un industriel anglais assoiffé de pouvoir et chasseur de trésor qui manie la magie noire et qui est déterminé à ne reculer devant rien pour retrouver Gizmo et le trésor mythique du Mogwai".La série sera disponible en exclusivité sur HBOMAX aux US, pas de date de prévue pour chez nous.