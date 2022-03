Bonjour à toutes et à tous ! C’est un vrai plaisir de voir les joueurs continuer de s’amuser dans Returnal longtemps après sa sortie. Nous avons déjà fait quelques mises à jour, mais cette fois, nous voulions proposer quelque chose de vraiment spécial aux joueurs : l’extension Ascension. Cette mise à jour gratuite sortira plus tard ce mois-ci et contient deux nouveaux modes de jeu.



Coop



Bien que Returnal ait été conçu comme une expérience en solitaire, les puissances hostiles d’Atropos peuvent être quelque peu écrasantes et susciter une envie de camaraderie. Avec notre nouveau mode à deux joueurs en coop en ligne, les joueurs peuvent joindre leurs forces et affronter les épreuves d’Atropos ensemble.



En entrant dans le portail Chronosis près du site du crash (et à d’autres endroits précis du jeu), vous aurez la possibilité de créer ou de rejoindre un cycle public. Si vous préférez vivre cette expérience avec un ami, vous pouvez créer un cycle privé à la place. Une fois la connexion établie, une Selene venue d’une autre ligne temporelle rejoindra votre session et votre aventure pourra commencer.



En mode coop, le jeu fonctionne de façon similaire au jeu en solo. Cependant, si les joueurs s’éloignent trop l’un de l’autre, une liaison les ramène à la même position. Cela permet d’inciter à la coopération et de faire comprendre aux joueurs que leurs destins sont liés. Si un joueur est mis à terre, il reste de l’espoir : l’autre joueur a la possibilité de le réanimer. Sachez cependant que cela prend un certain temps. Il faudra en tenir compte lorsque vous serez entourés par une horde d’ennemis, à moins que vous ne souhaitiez rejoindre votre camarade dans les profondeurs insondables de l’oubli.



Mais le mode coop ne sert pas qu’à créer des liens et un sentiment de camaraderie, il peut également vous permettre de progresser dans le jeu si un obstacle vous bloque la route. La progression est associée à l’hôte, donc si vous avez du mal à triompher d’un biome ou d’un boss, inviter un second joueur peut vous aider à retrouver le chemin de la victoire. Les joueurs invités gardent également une partie de la progression effectuée en coop, comme les journaux de reconnaissance et les xénoglyphes, et plus ils aideront d’autres éclaireurs, plus leur rang d’éclaireur augmentera.

Après avoir été annoncé, lors du dernier State of Play, le DLC de Returnal se dévoile avec 8 minutes de gameplay.Ça sera disponible le 22 Mars 2022