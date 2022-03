Les notes de la presse US pour le jeu Stranger Of Paradise: Final Fantasy OriginPress Start 8.5Wccftech 8.2IGN 8RPG Site 8Inverse 8Spaziogames 7.2Hardcore Gamer 3.5/5VG247 3/5GamesRadar+ 2.5/5NME 1/5MC 73 (32 critiques)OC 76 (16 critiques)Press Start 8.5Wccftech 8.2IGN 8RPG Site 8Inverse 8Spaziogames 7.2Hardcore Gamer 3.5/5VG247 3/5GamesRadar+ 2.5/5NME 1/5MC 73 (32 critiques)OC 76 (16 critiques)

