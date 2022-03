"Good cop, bat cop"



L'avis de GeCaNoSid

J'ai eu la chance d'aller à une projection presse chez Warner Bros France, du film The Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson. D'ailleurs, j'étais dans la même séance de Genius.Après 4 ans de travail, le réalisateur des deux derniers films de la planète des singes, nous livre enfin sa vision du Dark Knight. Le film aura eu pas mal de leak au fur et à mesure que le tournage avançait, avec un paquet de rumeurs sur tout et n'importe quoi. Le choix de Robert Pattinson fut un choix audacieux, même si beaucoup on crié au scandale. La pression a dû être énorme, comme à l'époque où nous savions que Ben Affleck jouerait le rôle de l'homme chauve-souris pour le compte de Zack Snyder. Je ne vais pas vous cacher que je n'ai jamais vu Twilight, mais ça a été un énorme succès, donc pendant des années, Robert Pattinson avait cette image de vampire collé à lui. Heureusement, des chefs-d'oeuvres sont arrivés avec, entre autres, The Lighthouse, Cosmopolis et Tenet.Après à peu près 10ans sans film solo sur Batman, il est temps de découvrir ce que vaut ce The Batman.Après plusieurs mois de retard, le film devait sortir le 1er Octobre 2021, mais face au regain de la pandémie, la Warner Bros, décidera finalement que le film sorte le 2 Mars 2022.Pour rappel, le budget du film est estimé à 100 millions de dollars, par exemple le dernier film du héro de Gotham, "The Dark Knight Rises" avait coûté 250 millions de dollars. Pour comparer un peu plus le film Joker de Todd Phillips avait lui coûter 55 millions de dollars. Je pense que ce modèle économique est une très bonne idée pour la créativité des réalisateurs, mais aussi de toute l'équipe de tournage. Des budgets moins gros, pour des films plus personnel, comme des films des auteurs, à la manière de Joker.Une ambiance western se dégage, quand le Batman approche vers ses proies, dans les ruelles sombres de Gotham City, une Gotham crade, toujours pluvieuse et sombre.La Batcave est dans une ligne de métro, sois la tour Wayne. Oubliez la Batcave de Joel Schumacher, nous avons un lieu qui peut être dans notre monde. De toute façon, le film nous montre un Batman qui pourrait vivre dans notre monde, tout est réel, ou du moins plausible.Le film est violent, très violent, nous voyons Batman casser des gueules et il en casse beaucoup. Il est sans concession, il casse des gueules et il aime ça, ça se voit dans son regard. Le costume lui permet d'extérioriser sa colère, en cassant des gueules.Batman possède une technologie un peu old school, car par exemple des lentilles qui sont une très belle trouvaille pour le côté détective.D'ailleurs, le film est un film à enquête rondement menée. Batman enquête avec Jim Gordon, le seul policier de Gotham qui prend Batman au sérieux. Le jeu d'énigme ne sera pas sans conséquences, pour la ville de Gotham, elle tombera, mais certainement pour mieux se relever.Gotham City, est un personnage à part entière du film, la ville vit, enfin, elle meurt. Les ruelles sont crades, il pleut tout le temps, les criminels font la loi, c'est une ville en état d'urgence.Ce The Batman, nous propose une tonne de méchants, avec en tête le Riddler, joué par Paul Dano, qui tient le rôle d'une main de maître. C'est très simple, une fois que vous aurez vu The Batman, vous ne pourrez plus voir la version de Jim Carrey, ou alors avec un sourire. Le personnage est complexe, dingue, "énigmatique", il souhaite annihiler Gotham et demande Justice.Colin Farrell, dans le rôle du Pingouin est une vraie surprise, l'acteur est méconnaissable dans le rôle. Il joue tellement bien, il cabotine parfois, on sent qu'il a pris plaisir à jouer ce rôle, que l'on retrouvera très vite avec sa propre série sur HBOMAX.Catwoman est très certainement l'élément glamour du film, Zoe Kravitz joue là un rôle qui deviendra culte. Oublié Halle Berry est son Catwoman un peu, beaucoup merdique.La Batmobile, bordel, au début des trailers, je me suis dit, "Ouais, pourquoi pas, mais j'aimais bien celle de Keaton, Bale et Affleck, celle-ci bof". J'ai eu tort, c'est une bombe cette Batmobile, c'est une Dodge Charger custom, mais tellement belle. Et son intégration dans le film, wow. La première scène avec le bolide est tellement folle, une course-poursuite entre le Batman et le Pingouin, ça pète dans tous les sens, le vrombissement de la Batmobile fait trembler la salle. Et cette course-poursuite est tellement bien filmé, joué, je ne vais pas spoil, mais ça fait du bien de voir un film solo de Batman de cette qualité.Évidemment, je ne pouvez pas ne pas vous parler de l'esthétique du film. Le film dégage une ambiance rarement vu dans un Batman, comme déjà dit, c'est sombre, violent, sale, pluvieux, mais il y a aussi parfois un coucher de soleil qui donne un autre visage à Gotham. Une lueur d'espoir, la ville peut être sauver. Batman lui y croit et avec lui Gordon. Le monde créé autour, pourrait très bien être celui de la ville à côté de chez vous, c'est très réaliste, trop parfois, je ne pense pas. C'est clairement le chemin que DC doit prendre pour ses futurs projets autour de Batman, mais pas que.Conclusion:Si vous aimez le film Seven, avec son ambiance dérangeante, vous allez adorer The Batman. Clairement, ce Batman se pose comme un film d'auteur, de par son ambiance, son style, sa façon d'être filmé, son histoire. Ici, pas de CGI, ou alors très peu et surtout quasi-invisible, Matt Reeves à tout tourné en réel et ça fait un bien fou. La bande originale du film est exceptionnelle, le thème du Batman est excellent et restera en mémoire, comme le reste.Je pense que Matt Reeves est en train de construire un univers Batman qui fera date, surtout si la qualité est aussi exceptionnelle que ce The Batman. Je ne vais pas vous le cacher, le film est brutal, plus réaliste, plus sombre et plus dingue que tout les Batman sortie à ce jour. Bref, une future pépite qui restera dans les mémoires. Vous n'en sortirez pas indemne.Une version incomparable de ses prédécesseurs. Le film nous tient pendant 3h dans un Gotham rongé par la corruption et la criminalité. Tout le monde ne croit plus en rien et la ville semble sombré dans les ténèbres. Le film nous bouscule en permanence, alternant les phases de recherche d’indices, d’actions folles et de combats d’un Batman violent, sans retenue, animé par une rage au plus profond de lui, luttant pour ne pas basculer. Robert Pattinson remplit avec classe son rôle et incarne le justicier avec talent. Il n’y dit que très peu de mots, mais son jeu d’acteur est sublime. Le regard, la posture, la tristesse et la mélancolie de Bruce transparaissent à l’écran et nous happe dans son monde teinté de rouge. Partout ou il passe, il est craint et inspire en même temps le respect. Thriller psychologique dans toute sa splendeur, rappelant les films d’enquête telle que Seven ou encore le Zodiac, Matt Reeves nous guide vers la résolution du mystère et on se laisse sombrer dans Gotham comme jamais-vu auparavant. La ville est sale, glauque et poisseuse, animée par ses personnages tous aussi géniaux les uns que les autres. Chaque acteur et actrice y incarnent son rôle de la plus belle des manières, et à l’image du Batman, avec beaucoup d’humanité et d’émotion. Le duo d’enquêteurs de Gotham, le Bat et Gordon, marche très bien et est excellente. Les deux personnages se complètent et nous donnent la sensation de travailler ensemble depuis toujours à résoudre des affaires. Le répondant des vilains, mention spéciale au pingouin, est exceptionnel avec des personnages superbement écrit et interprète. Tous est fous dans le film et la bande-son finie à son tour de nous transporter dans l’univers du Batman.On pourrait en écrire encore beaucoup, mais difficile sans aller trop loin et ne pas en divulguer trop. The Batman est un chef d’œuvre d’auteur, qui répond au fan du chevalier noir et au grand public d’une très belle manière. Il ne plaira peut-être pas à tout le monde, de par sa violence exacerbée, mais il vaut le coup d’œil par son esthétique léché et sa mise en scène excellente. En conclusion, un film à voir absolument et en espérant voir une suite le plus tôt possible.