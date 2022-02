Charlie Vickers dans le rôle de Halbrand, un nouveau personnage fugitif de son propre passé.



[url=http://www.gamekyo.com/media198200.html]

[/url]





Bronwyn (jouée par Nazanin Boniadi) avec son amour interdit, Arondir (Ismael Cruz Córdova), dans le village de Tirharad.



[url=http://www.gamekyo.com/media198200.html][/url]































En attendant le trailer, qui devrait arriver pendant le Super Bowl LVI, voici les premières images de la série Lord Of The Rings: The Rings Of Power qui sera disponible en exclusivité sur Prime Video.