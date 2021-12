Le professeur Albus Dumbledore (Jude Law) sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?

Lame trailer du très attendu, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est là.J'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Norbert Dragonneau. J'ai découvert les deux premiers films il y a pas si longtemps que ça et j'ai bien aimé.Le film sera dans les salles obscures, dès le 13 Avril 2022