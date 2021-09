Just for Games, vient de dévoiler le contenu de la version boîte du jeu Kena: Bridge of Spirits.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-La soudtrack en digitale-Une planche de stickers-Du DLC'SPour le moment, pas de prix, mais je ferai une MAJ dès que c'est disponible.

posted the 09/24/2021 at 11:37 AM by leblogdeshacka