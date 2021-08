« Demiurge est l'un des studios de développement les plus respectés au monde. Leur expertise est sans parallèle et leur réputation pour s'attaquer aux tâches techniques les plus difficiles en fait un choix parfait pour le plan de Saber visant à étendre considérablement son activité de travail à la carte », a déclaré Matt Karch, cofondateur et PDG de Sabre Interactive.



« Notre recherche d'un partenaire qui nous donnerait la liberté et la confiance nécessaires pour développer notre entreprise nous a conduits à ce jour. Demiurge s'intègre parfaitement dans l'écosystème Saber/Embracer et nous avons des plans pour une croissance immédiate et rapide dans le cadre de l'entreprise », a déclaré Kurt Reiner, PDG de Demiurge Studios.

« Fractured Byte est un studio impressionnant qui a réalisé un travail fantastique sur des IP de classe mondiale au cours de sa relativement courte histoire. Nous sommes ravis de les amener à collaborer étroitement ensemble pour aller de l'avant », déclare Andrey Iones, COO et cofondateur de Saber Interactive.



« Nous sommes ravis de faire équipe avec Saber pour renforcer notre relation existante. Nous sommes impatients de développer le studio avec Saber et Embracer et de continuer à créer d'excellents jeux », a déclaré le cofondateur et PDG de Fractured Byte.

« Nous travaillons avec SPL depuis longtemps et nous sommes ravis de les intégrer à la famille Embracer. Cette acquisition ajoutera des capacités de talent, de développement et de test à notre organisation et ajoutera de la valeur à nos projets de développement internes », a déclaré Andrey Iones, COO et cofondateur de Sabre Interactive.



« Nous sommes ravis que SPL s'associe à l'équipe de classe mondiale de Saber. Saber est notre partenaire depuis longtemps et nous partageons vraiment leurs valeurs. J'ai hâte de continuer à travailler avec l'équipe de Saber sur de nouveaux projets passionnants dans le futur », déclare Artem Kharitonov, cofondateur et PDG de SPL.

Embracer Group, vient d'annoncer l'achat de trois nouveaux studios.Deux semaines après avoir avalé 8 studios, l'ogre Embracer Group, avale Demiurge,Fractured Byte et SPL (Smartphone Labs).