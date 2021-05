Vous êtes sur le point de jouer une toute nouvelle expérience The Division. Dans ce jeu de tir gratuit en monde ouvert, orienté action et survie, nous passons des grandes villes à une petite ville américaine appelée Silver Creek. Vous découvrirez Silver Creek et son histoire mystérieuse grâce à un mode PvE coopératif appelé Expedition. Ensuite, une fois préparé, vous passerez dans un mode PvPvE à 45 joueurs appelé Storm.



Les deux modes vous permettront de récupérer des ressources, d'explorer, de piller, de combattre et de survivre, tout en évitant la contamination virale la plus agressive et imprévisible que The Division ait jamais vue.



L'équipe pense que nous avons sous la main quelque chose de vraiment excitant, mais pour en faire le meilleur jeu possible, nous avons besoin de vos commentaires sans filtres. Vos commentaires sont essentiels pour offrir la meilleure expérience possible au lancement. À cette fin, nous vous enverrons une courte enquête pendant le test.

Rien ne va plus chez Ubisoft, les fuites s'enchaînent, avec aujourd'hui du gameplay pour The Division Heartland.Nous devons cette fuite, a une personne ayant brisé l'embargo.A celà, s'ajoute aussi des informations sur le jeu.