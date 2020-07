Dernier né des célèbres aventures de Link, The Legend of Zelda – Breath of the Wild a fortement marqué les joueurs grâce à son gameplay novateur et son monde ouvert permettant d’arpenter chaque prairie, forêt ou montagne. Au travers de cet ouvrage riche en anecdotes et en illustrations, découvrez tous les secrets inédits dans les œuvres précédemment publiées. Un complément idéal à Arts & Artefacts et Encyclopedia !

Soleil Manga va sortir un artbook Zelda dans notre belle langue.Le livre sera disponible le 2 SeptembreAmazon Zelda artbook VF 45€Fnac Zelda Artbook VF 45€