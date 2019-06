Par les créateurs de Demon’s Souls et Dark Souls.



Une épidémie aussi étrange que soudaine a ravagé la vieille ville de Yharnam et rendu ses habitants fous. Découvrez ce qu’il s’est passé et partez à la recherche d’un remède dans ce jeu d’action / RPG sans concessions. Mais restez vigilant car le danger est omniprésent dans ce monde de l'horreur où la mort vous guette à chaque instant.

Une exclusivité PS4 par les développeurs de la saga Dark Souls.

Des environnements terrifiants mêlant gothique et horreur.

De l’action et des combats stratégiques.

Un arsenal unique !

Une aventure qui s’adapte à chaque joueur avec les donjons calices.

Un nouveau genre d’expérience multijoueurs.



DLC The Old Hunters



Découvrez une nouvelle histoire se déroulant dans le monde terrifiant de Bloodborne.

Explorez de nouveaux environnements, comme la Tour de l’Horloge et le Cauchemar du Chasseur – peuplés d’ennemis, de boss gigantesques – et apprenez le terrible conte des chasseurs téméraires qui avaient jadis arpenté les rues de Yharnam.

Accédez à de nombreux costumes et plus de 10 nouvelles armes transformables à ajouter à votre arsenal, dont l’Arc-lame de Simon qui permet d’aborder plus sereinement les combats à distance. Enfin, lancez des sorts maléfiques et transformez-vous en bête terrifiante… ou en mollusque !

Le jeu Bloodborne dans sa version GOTY est actuellement à 19.99€