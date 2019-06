Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Plus tôt cette semaine, nous avions entendu dire que le E3 Direct de Nintendo allait durer environ 40 minutes. Cela provenait d'un insider, mais aujourd'hui nous avons quelque chose d'un peu plus concret. Le site vidéo NicoNico a mis à jour sa page E3 et comprend une liste pour le Nintendo Direct de l'E3. Selon leur page, la présentation de Nintendo durera environ 45 minutes. Les longueurs peuvent varier légèrement d'une région à l'autre, mais elles doivent toutes se situer autour de la même durée...Source : https://www.gonintendo.com/stories/337104-niconico-s-e3-2019-page-says-nintendo-s-e3-direct-is-roughly-40-m

posted the 06/09/2019 at 08:38 AM by link49