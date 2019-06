Voici des Informations autour, entre autres, du jeu Gears 5 :Le fait que Microsoft envisage de faire du prochain E3 2019 son plus grand événement E3 n'a jamais été un secret. Ils ont récemment confirmé qu’ils présenteraient 14 titres first-party lors de l’événement, alors que des rapports récents selon lesquels la conférence sera la plus longue de leur histoire ont également suggéré des choses similaires. Maintenant, un nouveau rapport dévoile des détails sur ce que nous pouvons attendre d’eux en termes de jeux - et c’est beaucoup.Le rapport provient de Brad Sams de Thurott, un insider connu, qui mentionne beaucoup de choses intéressantes. Pour commencer, nous savons que Gears 5 sera présent au salon, ce que Microsoft a déjà confirmé. Sams dit aussi que Microsoft va nous donner des détails sur Halo Infinite, qu’il appelle un titre de prochaine génération. Afin d’éviter de donner l’impression initiale que le prochain titre de Halo tournera sur du matériel plus ancien, Microsoft diffusera le gameplay sur PC.Dans le même temps, le rapport mentionne également que Fable 4 pourrait être l’un des jeux qu'ils montreront ensuite. Et ils vont ensuite montrer "au moins" trois nouvelles IP de first-party. Selon des rumeurs précédentes, l’un d’eux pourrait appartenir au studio Ninja Theory (bien que nous sachions que inXile travaille également sur quelque chose).Le rapport indique également que l’E3 219 bénéficiera également d’une excellente présence des éditeurs-tiers, la plus importante jamais enregistrée dans l’histoire de Microsoft en matière d’E3. Cela est assez normal : puisque Sony n’est pas à l’E3, la conférence Microsoft est donc le seul endroit où de nombreux tiers peuvent montrer leurs produits (autres que ceux qui ont leurs propres conférences, comme Bethesda, Ubisoft et Square-Enix). Cyberpunk 2077 et Borderlands 3 devraient être au rendez-vous. On devrait également entendre parler du prochain titre de FromSoftware, qui serait annoncé lors de la conférence de Microsoft...Source : https://gamingbolt.com/xbox-e3-show-to-reveal-3-new-first-party-ips-and-halo-infinite-strongest-third-party-showing-ever-report