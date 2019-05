Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Le jeu Mario Kart 8 est sorti il y a 5 ans (les 29/30/31 mai 2014) sur Wiiu. le jeu s'est vendu à 8,44 millions d'exemplaires et est devenu le jeu le plus vendu de la console.3 ans plus tard, le jeu a été réédité sur Nintendo Switch sous le nom de Mario Kart 8 Deluxe, avec tous les contenus téléchargeables, de nouveaux personnages et de nouveaux parcours. Encore une fois, il est devenu le jeu le plus vendu de la console, avec 16,69 millions d’exemplaires. Cela signifie qu’il s’est vendu à 25,13 millions d’exemplaires au total.Après 5 ans, le jeu se vend toujours incroyablement bien dans toutes les régions (n°3 la semaine dernière au Japon, n°12 le mois dernier aux États-Unis, n°8 la semaine dernière au Royaume-Uni), sans aucun signe de ralentissement. Ça va pas motiver Nintendo à sortir un Mario Kart 9…Source : https://www.resetera.com/threads/happy-5th-anniversary-to-mario-kart-8.119824