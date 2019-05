Voici des Rumeurs autour du jeu The Witcher III : Wild Hunt :Hier, le jeu The Witcher 3 : Wild Hunt sur Nintendo Switch a fait son apparition dans les listes de certains détaillants. Selon certaines sources de ResetERA (alors citées par GoNintendo) :- Le jeu serait déjà à un stade avancé de développement- Ça ne serait pas aussi un jeu via le Cloud (comme Resident Evil VII Biohazard ou Assassin 's Creed Odyssey)- Le Studio derrière le projet serait Panic Button, déjà responsable du portage de ces deux titres :En attendant bien sûr une annonce officielle…Source : https://freegamesapk.org/2019/the-witcher-3-for-nintendo-switch-is-the-port-the-work-of-panic-button.html