J’ai enfin obtenu mon premier Trophée Platine sur Ps4 :Je précise que j’ai modifié l’image ci-dessus pour ne rien spoiler. J’ai aussi tué toutes les Hordes et récupéré tout ce qui est récupérable :Tout en débloquant toutes les améliorations de ma moto. Et aussi la dernière arme du jeu :C’est le premier Trophée Platine que j’obtiens sur Ps4. J’attends maintenant le futur DLC et aussi un Days Gone 2 au moins aussi magistrale…Source : member15179.html