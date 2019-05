Voici une Information autour d’une exclusivité Nintendo Switch, Luigi's Mansion 3 :Le jeu Luigi's Mansion 3 vient d’obtenir une classification en Corée, et récemment sur le site argos.co.uk. Ce qui signifie que les annonces ne vont pas tarder. Plus qu’à attendre patiemment l’E3 2019 pour connaître surement sa date de sortie, que certains rumeurs estiment pour le prochain Halloween…Source : https://www.resetera.com/threads/luigis-mansion-3-rated-in-korea.117467

posted the 05/17/2019 at 10:46 AM by link49