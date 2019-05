Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Un sondage non officiel avait effectué pour savoir quel personnage les joueurs souhaiteraient avoir en DLC. Aujourd'hui, les résultats sont tombés et l'on peut voir que Sora de Kingdom Hearts à la cote. Reste à voir si le prochain DLC figure ou non dans cette liste...D'ailleurs, les utilisateurs japonais abonnés à la chaîne Youtube officielle de Super Smash Bros. signalent qu’une icône bleue apparaît à côté du nom de la chaîne. Cette icône bleue indique généralement que la chaîne a été mise à jour avec une nouvelle vidéo. En cliquant sur le canal, l’icône bleue est supposée disparaître, mais ici, ce n’est pas le cas. Il n'y a pas non plus de nouvelle vidéo sur la chaîne Youtube de Super Smash Bros. Cela laisse à penser qu’une vidéo privée a été téléchargée sur la chaîne et devrait être rendue publique dans un proche avenir.Il semble que nous n’aurions pas à attendre trop longtemps pour que le prochain caractère DLC soit révélé. En effet, cela pourrait arriver avant l'E3. Reste à savoir quel personnage sera dévoilé…Source : [url]https://nintendosoup.com/rumor-next-super-smash-bros-ultimate-dlc-character-could-be-revealed-in-near-future[/url et https://www.resetera.com/threads/super-smash-bros-ultimate-downloadable-contents-discussion-thread-2-challengers-approaching.114127/page-47