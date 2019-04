Voici une Information autour du jeu Bayonetta 3 :Tout d'abord, pas de conférence en direct comme d'habitude, mais un Nintendo Direct. Nintendo précise que durant l'événement, il se concentrent principalement sur les titres à parâtre durant cette année fiscale, donc maximum des jeux prévus avant le 31 mars 2020. On aura donc surtout des nouvelles des jeux Super Mario Maker 2 , Fire Emblem : Three Houses, Astral Chain, Pokémon Sword & Shield, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing Switch et The Legend of Zelda : Link's Awakening....Source : [url]httphttp://myvideogamenews.com/2019/04/27/nintendo-confirms-that-they-will-be-doing-a-nintendo-direct-at-e3-2019[/url]