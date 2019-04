Voici une Information autour du jeu Days Gone :Dailystar.co.uk a testé le jeu et lui a attribué la première note parfaite, avec un premier 10/10 obtenu. Reste à voir si ça sera le seul à lui attribué cette note ultime ou si d'autres sites iront dans ce sens...Source : https://www.dailystar.co.uk/tech/reviews/774304/Days-Gone-Review-PS4-PlayStation-4-Sony-Bend-Studio

posted the 04/26/2019 at 07:47 AM by link49