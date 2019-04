Voici une Information concernant le jeu Hellblade : Senua's Sacrifice :Digital Foundry a examiné de plus près l'impressionnant portage sur Nintendo Switch dans le cadre d'une nouvelle analyse :Comparé aux versions, la différence sur Nintendo Switch se situe a niveau de la résolution. En mode docked, le jeu utilise une résolution dynamique maximale de 720p et d’environ 576p. En mode portable, on est à 720p, bien qu’il puisse basculer à 400p. Les choses peuvent paraître floues de temps en temps, mais l'anti-aliasing améliore les effets visuels.Fait intéressant, les cinématiques semblent maintenant être des vidéos en plein mouvement. Cependant, elles s’intègrent de manière assez transparente et semblent basées sur les éléments visuels de la version Nintendo Switch. Les cinématiques étaient en temps réel sur les autres plateformes.Les textures ont une résolution inférieure sur Nintendo Switch et un filtrage de texture plus agressif est en place. D'autres modifications incluent moins d'objets dans la distance, différentes textures d'arbres, etc.En ce qui concerne les performances, l'ensemble est inégal. Le jeu oscille à 30fps, ceci restant similaires en mode docked et portable . Dans l’ensemble, malgré des changements, le consensus général est que Hellblade est un portage intéressant sur Nintendo Switch...Source : https://nintendoeverything.com/hellblade-senuas-sacrifice-switch-tech-analysis