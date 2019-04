Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Durant l’histoire principale, le joueur rencontrera trois fois des hordes de Freakers. Cependant, le jeu en comporte au total 40, avec une population comprise entre 50 et 500 individus. A noter que ces hordes sont persistantes. Si vous en tuez 200 sur les 500, et que vous quittez la zone et que vous revenez, les 200 ne reviendront pas à la vie. Enfin, toutes ces hordes sont disponibles dès le début du jeu. Le joueurs peut donc les affrontés d’entrée de jeu. Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://gamingbolt.com/days-gones-hordes-will-be-persistent-can-have-up-to-500-freakers