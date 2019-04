Voici une Information autour du jeu Octopath Traveler :Le Comité coréen d’évaluation et de classification des jeux a listé Octopath Traveler sur PC. La version PC est répertoriée comme publiée par Bandai Namco, qui publie régulièrement des titres de Square-Enix en Corée. Le RPG a été lancé pour la première fois dans le monde sur Nintendo Switch en juillet 2018. Une suite, Octopath Traveler : Champions of the Continent, est actuellement en développement et sortira sur smartphone…Source : https://gematsu.com/2019/04/octopath-traveler-rated-for-pc-in-korea#xyPVOOlB1Bmboxq7.99