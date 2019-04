Voici une Information autour du jeu Final Fantasy XV :JeuxVidéo.com a testé le dernier DLC du jeu Final Fantasy XV et lui a attribué la note moyenne, pour ne pas dire mauvaise de leur part, de 10/20. Square-Enix aura fini essayer de finir épisode FFXV et de tourner la page en beauté… ou pas…Source : http://www.jeuxvideo.com/test/1025041/final-fantasy-xv-episode-ardyn-un-retour-dans-le-passe-concluant.htm

posted the 04/02/2019 at 06:03 PM