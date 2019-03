Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Dans Days Gone, il n'y a pas que les adultes "Freakers" que les joueurs rencontreront et devront frapper sauvagement sur la tête avec une batte de base-ball. Il y a des enfants Freakers appelés Newts, qui sont de plus petite taille et ont l'air d'avoir le corps d'un enfant. Cependant, bien que les Newts ne soient pas aussi agressifs et audacieux que leurs homologues adultes, ils restent un ennemi qui essaie de vous tuer et que vous devez donc tuer. C'est une décision discutable de la part de Sony Bend, mais correspond bien au thème sombre et brutal. Mais est-ce que ça dépasse la limite? Sony Bend ne le pense pas :"Non, ils ne sont pas [des enfants], a déclaré Emmanuel Roth de Sony Bend à propos de la décision d'inclure les enfants Freakers sur Stevivor. «C’est vraiment une créature rampante et un type de jeu différent. C’est une variation du genre de créature que nous pouvons offrir. Ce sont des créatures intéressantes. Ils ont peur des plus grands Freakers; ils ont besoin de se protéger sur le toit, d'être à l'écart des essaims qui les pourchassent et se nourrissent. Mais ils restent dangereux : ils chasseront Deacon; quand sa santé est basse, ils vous sauteront dessus et vous attaqueront. Ils se cacheront ici et là pour surprendre le joueur."Emmanuel Roth a ajouté que l'idée derrière le nom "Newt" est une référence à un têtard, ce qui semble bien sûr être en contradiction avec ce qu'il a dit sur le fait que l'ennemi n'est pas un enfant. De plus, cela va également à l’encontre de ce que Sony Bend a dit dans le passé au sujet des ennemis, qu’ils appelaient des "adolescents infectés". Reste à voir si la polémique cessera ou s'intensifiera. Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/does-days-gone-cross-the-line-by-letting-players-kill-child-freakers.105877