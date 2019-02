Voici une Rumeur autour du jeu Persona 5 :Atlus commercialiserait en fin d’année Persona 5 sur Ps4 et sur Nintendo Switch, comme le suggéraient les dernières rumeurs. Atlus étudierait aussi la possibilité d’un Remake HD du jeu Persona 3. Pas de date précise, mais l’annonce devrait avoir lieu dans les prochains mois, et au plus tard avant mai. Il se peut que le jeu sorte en même temps que Dragon Quest XI S sur Nintendo Switch…Source : https://www.resetera.com/threads/switch-rumor-archive-rebirth-read-posting-rules-in-op.90045/page-43

posted the 02/28/2019 at 10:36 AM by link49