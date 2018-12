Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Ce matin, on a appris que le jeu s’était écoulé à 5 millions dans le monde en 3 jours. En ajoutant les 406 617 exemplaires écoulés au Japon en deuxième semaine, on constate qu’en deux semaines, le jeu a donc déjà dépassé le total des ventes du jeu Super Smash Bros. For WiiU :Reste à voir si le jeu peut devenir la meilleure vente de la série…Source : https://www.resetera.com/threads/nikkei-super-smash-bros-ultimate-topped-5m-at-its-first-3-days-retail-sell-through-digital.88305/page-8