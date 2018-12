Voici une Information concernant les jeux God of War et Red Dead Redemption 2 :Twinfinite vient de désigner Red Dead Redemption 2 comme le jeu de l'année. Pour le moment, on peut voir qu'en nombre de récompense, c'est assez serré entre les deux jeux :Reste à voir qui succédera aux autres GOTY des années précédentes :Une chose est sûre, il ne devait pas y avoir cette année de gagnant net...Sources : https://twinfinite.net/2018/12/game-of-the-year-2018/ et https://www.resetera.com/threads/the-awards-season-begins-2018-goty-list-aggregate-thread.85709/page-6